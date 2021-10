Elections départementales : à Elbeuf, un second tour PS-FN ?

Voilà un canton en rose et bleu très foncé. Dans le canton d’Elbeuf, deux forces politiques s’affrontent depuis les municipales 2014 : la gauche et l’extrême-droite. Peu de place pour l’UMP, qui n’a pu présenter de liste aux municipales et qui a fait un score minime aux européennes à Elbeuf (11,94 %). Cette fois, le parti, uni à l’UDI, présentera deux candidats avec David Boust et Florence Planeix.

Face à eux se trouve le parti n°1 du territoire, le Parti Socialiste. Déjà aux commandes à Elbeuf, avec le maire Djoudé Merabet, le PS veut garder la mainmise sur le canton en présentant Didier Marie, sénateur, ancien président du Conseil général et ancien maire d’Elbeuf. Il est associé à Julie Lesage, maire-adjointe à Grand-Couronne.

Le PS sans le Front de Gauche

Le PS partira sans le Front de Gauche qui présente Patrice Dupray, ancien maire de Grand-Couronne et Caroline Wolf ancienne conseillère régionale .

Autre parti qui brigue une place au second tour devant l’UMP, le Front National. Aux municipales à Elbeuf, Nicolas Bay avait obtenu 35,58 % des voix. Aux européennes qui suivirent, Marine Le Pen y avait récolté 33,34 % des voix. Les candidats Nicolas Goury et Isabelle Gilbert, colistiers de Nicolas Bay aux élections municipales, tenteront de faire au moins aussi bien.

Pratique. Le canton n°9 regroupe Elbeuf, La Bouille, Grand-Couronne, La Londe, Moulineaux et Orival et compte aujourd’hui 32 161 habitants.