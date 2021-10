Salon de l'Agriculture : belle édition pour les producteurs et artisans bas-normands

La plus grande ferme de France reste un rendez-vous populaire important avec une bonne fréquentation, 691 000 visiteurs selon les organisateurs, malgré les attentats de janvier et un plan vigipirate à son niveau le plus élevé.

Les producteurs et artisans locaux semblent satisfaits de ces neufs jours. La crise n’essouffle pas l’envie de nature et de produits vrais et authentiques des citadins.

Ecoutez Albert Giroux producteur du célèbre boudin noir à Mortagne-au-Perche dans l'Orne, présent au salon depuis 12 ans.

Albert Giroux Impossible de lire le son.

Même son de cloche pour Valérie Bazire productrice de canards gras, à Saint-Quentin-sur-le-Homme dans le Sud-Manche, même s'il faut toujours innover.

Valérie Bazire Impossible de lire le son.

Retour donc à la campagne pour tout le monde, les exposants comme les animaux qui vont retrouver le calme de la Normandie après une semaine d’une vie à la parisienne.