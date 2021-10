6 blessés dont 4 enfants, un est grièvement blessé, dans une collision entre deux voitures

Une collision entre 2 voitures a fait 6 blessés dont un grave ce samedi après midi au niveau de Saint-Amand, près de Torigny sur Vire sur la RD 34.

Un garçon âgé de 10 ans a été grièvement blessé, les 3 autres enfants, âgés de 2, 6 et 7 ans ont été plus légèrement blessés comme les deux automobilistes un homme âgé de 36 ans et une femme âgée de 31 ans.

Les victimes prises en charge par les sapeurs pompiers de Torigny-sur-Vire et Saint-Lô ont été évacuées vers le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô.