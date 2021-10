Paris (AFP). Départementales: FN et UMP/UDI à égalité avec 29%, selon un sondage Ifop

Le Front national et l'UMP associée à l'UDI arrivent à égalité aux élections départementales des 22 et 29 mars avec 29% des voix devant le PS, 23%, selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche. Selon ce sondage, les candidats d'Europe Ecologie Les Verts arrivent en quatrième position avec 10%. Le Front de gauche obtient 9% d'intention de vote. Par ailleurs, 57% des Français ne comptent pas participer au premier tour des élections départementales le dimanche 22 mars, contre 43% d'un avis opposé. L'étude montre d'autre part que 50% des ouvriers et 41% des employés interrogés, parmi les 989 personnes ayant participé au sondage, souhaitent la victoire du FN alors que 17% des ouvriers et 20% des employés sont disposés à voter pour le PS. 14% des ouvriers se disent prêts à voter pour le candidat de l'UMP et de l'UDI, le résultat atteint 18% concernant les employés. Sondage réalisé en ligne du 25 au 27 février auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 989 personnes, âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire