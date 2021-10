Caracas (AFP). Venezuela: un visa est imposé aux Américains

Le président du Venezuela Nicolas Maduro a annoncé samedi que l'ensemble des Américains désireux de se rendre dans son pays auraient désormais besoin d'un visa et ordonné la réduction du personnel diplomatique des Etats-Unis à Caracas. Dans un discours public prononcé devant des sympathisants, M. Maduro a également fait savoir que les Américains accusés de "terrorisme", et notamment l'ancien président George W. Bush, se verraient interdire l'accès au Venezuela. "Pour protéger notre pays () il a été décidé de mettre en place un système de visa obligatoire pour tous les ressortissants des Etats-Unis qui entrent au Venezuela", a déclaré le chef de l'Etat. M. Maduro a expliqué qu'il avait pris cette mesure après la capture dans l'ouest du Venezuela d'un pilote américain d'origine latino-américaine soupçonné de s'être livré à des activités d'espionnage, sans fournir d'autres précisions sur cette affaire. "Un ensemble de dirigeants politiques des Etats-Unis qui ont violé les droits de l'homme en bombardant" des pays comme la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan "ne pourront pas, parce qu'ils sont des terroristes, entrer au Venezuela", a-t-il ajouté. Il a à cet égard cité, outre George W. Bush, l'ancien vice-président Dick Cheney ainsi que deux Républicains membres du Congrès américain, Bob Melendes et Marco Rubio. Nicolas Maduro a en outre exigé que soit revu à la baisse, conformément à la Convention de Vienne, le nombre des diplomates américains en poste dans la capitale vénézuélienne. Les Etats-Unis "ont 100 fonctionnaires (à Caracas), nous en avons 17 (à Washington). Etablissons l'égalité entre les Etats", a-t-il lancé. En décembre, les Etats-Unis ont imposé des sanctions, en particulier des restrictions en matière d'octroi de visas et, dans certains cas, des gels d'avoirs, à des responsables vénézuéliens accusés de violations des droits de l'homme et de corruption.

