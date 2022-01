Ifs : restriction de la circulation

En raison de la Foire aux Greniers qui se déroule aujourd'hui, dimanche 27 septembre, sur la place Claude Debussy et ses abords, à IFS, la circulation des voitures et des cycles estinterdite ou réglementée sur tout l'emplacement réservé à la manifestation. De même, le stationnement es interdit depuis samedi 26 septembre 8h et jusqu'à lundi 28 septembre matin sur le parking de la Poste situé côté rue des Pyrénées, et, depuis le samedi 26 septembre 20h et jusqu’à la fin de la Foire aux greniers ce soir, avenue de Normandie, rue de Saintonge, rue du Languedoc, rue du Maine (partie comprise entre l'avenue de Normandie et la rue des Pyrénées), rue des Pyrénées et parking Saint-Saëns. Par ailleurs, la ligne de bus est également déviée ce dimanche 27 septembre.