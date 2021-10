Paris (AFP). Les directions de TF1 et de Bouygues démentent la mort de Martin Bouygues

Les directions de TF1 et Bouygues ont démenti samedi à l'AFP la mort de l'industriel Martin Bouygues. "TF1 dément, Martin Bouygues dément", a indiqué le groupe. "Le groupe Bouygues dément formellement le décès de son PDG et déplore qu?une telle rumeur ait pu se propager". Interrogé par l'AFP sur cette rumeur, le maire de Saint-Denis-sur-Sarthon avait annoncé la mort de l'industriel sur la commune voisine de La Roche Mabile (Orne). Aussitôt après le démenti, l'AFP qui avait repris cette information erronée a annulé la série de dépêches. "Nous prenons cet incident très au sérieux et menons une enquête au sein de la rédaction pour comprendre comment une telle faute a pu être commise", a déclaré la directrice de l'Information, Michèle Léridon. "Nous présentons nos plus plates excuses à Martin Bouygues, à ses proches, à son groupe, ainsi qu'à tous nos clients", a-t-elle ajouté.

