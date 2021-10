Pékin (AFP). La Chine réduit ses taux d'intérêt de 0,25 point

La banque centrale chinoise a annoncé samedi qu'elle allait réduire ses taux d'intérêt de 0,25 point. Cette décision, qui sera effective dimanche, intervient alors que les autorités tentent de relancer une croissance faiblissante dans la seconde puissance économique mondiale. Dans un communiqué publié sur son site internet, la banque centrale chinoise (PBOC) indique qu'elle va réduire son taux de dépôts à un an à 2,5% et son taux de prêts à un an à 5,35 %. Elle souligne dans son communiqué que son niveau d' inflation "historiquement bas" figure parmi les raisons de cette décision. "Le but de l'ajustement du taux d'intérêt est de maintenir des niveaux de taux d'intérêt réels appropriés aux tendances de la croissance économique, des prix et de l'emploi", affirme la banque centrale. Ce changement "ne représente pas un changement dans l'orientation de notre politique monétaire", souligne-t-elle. La dernière réduction des taux de la banque centrale chinoise était intervenue en novembre dernier, pour la première fois depuis 2012. La Banque avait alors réduit ses taux de dépôt de 25 points de base et son taux de prêt à un an de 40 points de base. La Chine a vu sa croissance économique ralentir fortement en 2014, à 7,4%, glissant à un niveau plus vu depuis près d'un quart de siècle, selon des chiffres gouvernementaux. La Chine ne s'oriente pas pour autant vers un atterrissage brutal de son économie, a cependant assuré en janvier dernier à Davos, lors du Forum économique mondial, le Premier ministre chinois Li Keqiang. M. Li avait utilisé une analogie ferroviaire pour rassurer sur la santé de son pays: "Si l'économie chinoise devait être un train en marche, ce train ne perdrait pas actuellement de vitesse, il serait simplement doté d'une turbine plus importante".

