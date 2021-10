Des munitions et des obus découverts sur la base aérienne d' Evreux

A l’occasion de travaux de terrassements qui sont effectués dans l’enceinte de la base aérienne 105, un dépôt de munitions d’artillerie allemande, datant de la seconde guerre mondiale, vient d’être découvert.

Le Groupe de plongeurs démineurs de La Manche est sur place pour sécuriser le site ; ces experts en Nedex (Neutralisation, Enlèvement et Destruction d’Engins Explosifs) ont pour mission d’évaluer la situation et d’intervenir le plus efficacement possible pour limiter les risques.

Une soixantaine de munitions a ainsi pu être mise à jour et des investigations complémentaires vont être faites. S’agissant des 60 obus, d’ores et déjà pris en compte par les services de déminage, ils vont devoir être détruits sur place.

En l’état, ces munitions ne présentent pas de danger immédiat mais les opérations de destruction vont nécessiter un périmètre de sécurité d’environ 1000 mètres pour parer à toute éventualité, s’agissant, par exemple, des projections d’éclats. Dans ce périmètre, se situe la commune de Gauciel et le hameau du Breuil, sur la commune de Miserey.

Un arrêté préfectoral délimitera précisément ce périmètre et les règles à respecter.

Pour éviter des désagréments supplémentaires, notamment liés à la scolarisation des enfants, les opérations de destruction se feront durant deux week-end successifs.

Les 7 et 8 mars puis les 14 et 15 mars 2015 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.

Durant ces quatre jours, les habitants de Gauciel et du hameau du Breuil devront s’interdire tout déplacement et, en cas d’urgence, faire appel aux services d’interventions (appels au 17, 18 ou 15) en cas de besoin.

Une présentation publique de l’opération sera organisée à l’initiative du Maire de Gauciel. Cette réunion d’information, à laquelle l’ensemble des services participeront, ainsi que les démineurs, aura pour objectif d’expliquer l’intervention et les préconisations de sécurité à observer pour les résidents qui sont situés dans le périmètre observé. Un P.C sera installé sur la BA 105 durant les deux week-end correspondants.