LaRobeEst : la photo qui déchaîne Internet !

Tout débute avec une photo d'une robe postée sur le site de microblogging Tumblr ou une internaute se questionne sur la véritable couleur de celle-ci en annontant : "A l'aide, mes amis et moi n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur sa couleur."

Plusieurs commentaires plus tard vont naître deux équipes distinctes, d'un côté la #teamBleue&noire à laquelle Taylor Swift a d'ailleurs adhéré et de l'autre, la #teamBlanc&or. Deuxième rebondissement dans "l'affaire de la robe", une autre photo non officielle apparaît et continue de semer le trouble sur le réseau social car le vêtement apparait bien noir et bleu sur celle-ci.

Mais alors ou est le vrai dans tout ça ? D'un point de vue scientifique les couleurs que nous percevons ne sont pas universelles car chaque personne est dotée de photorécepteurs avec une sensibilité qui lui est propre.

Ainsi il n'est pas question de daltonisme car deux individus différents peuvent distinguer plusieurs nuances de couleur en admirant par exemple un coucher de soleil ou une aurore boréale.

Vous avez fait le test et #LaRobeEst ?