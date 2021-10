Journée adoption au refuge Passerelles

Le refuge Passerelles recueille tout au long de l'année des chiens et chats égarés non réclamés par leurs propriétaires. Ils sont à la recherche d'une nouvelle famille et disponibles à l'adoption.

Pendant cette journée spéciale, les tarifs sont plus attractifs pour accueillr un chien ou un chat chez vous.

Rendez-vous samedi 28 février de 10h à 16h.

Ecoutez Marina Quintin, directrice de refuge, nous parler du déroulement de la journée:

