Le duo Daft Punk sans casque dans les règles de l'art

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homen-Christo ont donc posé sans leurs célèbres casques pour réaliser une sculpture avec le plasticien français Xavier Veilhan pour exposition sur les sites de la galerie Perrotin (New York le 11 avril et Paris entre le 7 mars et le 11 avril).

L'une des rares occasions d'admirer la paire française à "nu" à travers une oeuvre en contreplaqué de bouleau d'une hauteur de 1m61 par personnalité, auxquelles il a décidé de remplacer le casque robotique par de grosses lunettes de soleil.

A côtés d'eux trône également la statue du compositeur et producteur de musique électronique Italien Gorgio Moroder avec qui Daft Punk a collaboré sur l'album Random Access Memories sorti en mai 2013.