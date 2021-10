Frac : dialogue entre trois collections

Cette nouvelle exposition Fabriquer le dessin menée conjointement par le FRAC, le Musée d'art moderne du Havre et le Musée des Beaux-Arts de Rouen entend révéler des analogies entre des œuvres contemporaines et d'autres plus anciennes: "De part son statut, le dessin s’affranchit des dogmes académiques", explique Véronique Souben la directrice du FRAC. "Quelle que soit l'époque, l'artiste s'exprime en toute liberté par ce médium, c'est ce qui rend possible cette approche". L'exposition se décline en différents secteurs mettant en avant telle ou telle technique, du palimpseste à la dilution de l'image, du papier découpé au dessin/écriture. "Cette exposition interroge le statut, l'essence et les enjeux de la pratique. Cet accrochage permet donc d'appréhender différemment les œuvres de la collection du FRAC".

Pratique. Jusqu'au 3 mai. Frac Haute-Normandie à Sotteville. Gratuit. Tél. 02 35 72 27 51