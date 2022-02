Dans quelques jours la folie Abba revient en Basse-Normandie grâce à la formation Abbagain et son spectacle "Abba The Concert" le vendredi 28 janvier au Zénith de Caen.

Une scène de 200 m² - 30 tonnes de matériel – 3 camions – 2 bus - 2 écrans géants - 150 min de concert et 13 artistes sur scène !

Gagnez vos places sur Tendance Ouest toute la semaine, entre 9h et 13h dans TOUT L'OR DU MONDE.

Retrouvez la billetterie chez City Live et sur: http://citylive.trium.fr/index.php/3/manifestation/2259