Affaire Moulinex: des banques mises en défaut

Le parquet de Nanterre a démandé la mise en examen des anciens dirigeants des banques Société Générale et LCL (ex: Crédit Lyonnais) qui étaient à l'époque lors de la faillite de l'entreprise Moulinex. Ces deux établissements qui étaient les banques conseils de Moulinex sont soupçonnées d'avoir prêté de l'argent au groupe d'électroménager alors qu'il ne faisait plus de doute qu'il allait faire faillite.

Ainsi la présidence du tribunal de Nanterre et le parquet de Nanterre se sont opposés hier sur la régularité de ce réquisitoire demandé jeudi par le procureur Philippe Courroye.

Rappelons, toujours en rapport avec Moulinex que la cour d'appel de Caen a donné récemment gain de cause aux ex-salariés de Moulinex à Bayeux, Falaise et Cormelles le Royal dans le dossier qui les opposaient à leur ancien employé. Les employés réclamaient des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les 600 plaignants ont obtenu des indemnités pouvant aller jusqu'à 49500 euros.

En octobre 2001, le groupe Moulinex a été repris partiellement par un autre groupe français SEB. Celui-ci décide de fermer les usines normandes d'Alençon, Bayeux, Cormelles le Royal et Falaise. L'usine de Saint-Lô reste la dernière usine historique de Moulinex de la région. Elle conserve aujourd'hui une activité dans les composants électroniques après le départ dernièrement des mixeurs plongeants vers Mayenne.