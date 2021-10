Canton de Caen I : la bataille s'annonce serrée

Depuis mars 2011, Caen I était tenu par le socialiste Jean Lemarié. Sa victoire avait d’ailleurs constitué une des surprises du dernier scrutin, faisant tomber le conseiller général sortant, Luc Duncombe (Parti radical valoisien) et faisant donc basculer ce bastion de la droite. Malgré ce tour de force, Jean Lemarié a fait le choix de ne pas repartir.

Les forces en présence

L’élu a néanmoins décidé d’apporter son soutien aux candidats socialistes Jorma Accard, 25 ans, et Martine Denis, 48 ans. Caroline Amiel, 52 ans, et Olivier Fatou, 55 ans, constituent eux un binôme Europe Écologie les Verts et Citoyens. Sous la bannière Front de Gauche, Pascale Elie (PCF), 40 ans, et Aurélien Guidi (SE), 30 ans, se présentent. Pour la droite et le centre, la conseillère générale sortante de Caen III, Sonia de la Provôté (46 ans, UDI) s’allient à Ludwig Willaume (34 ans, UMP).

Enfin, le Front national présentent deux candidats sur ce canton : Henri Philippe (62 ans) et Evelyne Sorel (51 ans).