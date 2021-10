Paris (France) (AFP). Ligue des champions: Monaco bat Arsenal, Leverkusen surprend l'Atletico

L'AS Monaco a réussi une belle performance en allant l'emporter 3 à 1 à l'Emirates Stadium d'Arsenal, alors que la Bayer Leverkusen est resté maître chez lui face à l'Atletico Madrid (1-0), mercredi, en 8e de finale aller de Ligue des champions. A Londres, les Monégasques ont joué un bien mauvais tour aux Gunners d'Arsène Wenger, favoris sur le papier, en marquant trois buts à l'extérieur. Après une nette domination des Londoniens lors du premier quart d'heure, les hommes de Leonardo Jardim se sont enhardis et ont été récompensés de leurs efforts. C'est d'abord Geoffrey Kondogbia qui a ouvert la marque, son tir des 25 m ayant été détourné par Per Mertesacker pour tromper le gardien Ospina (38e). Ensuite, l'ASM a doublé la mise par Dimitar Berbatov (53e) après un mouvement collectif initié dans sa surface par Fabinho qui, après avoir éliminé cinq défenseurs, a servi Anthony Martial sur la ligne médiane, ce dernier donnant ensuite le ballon du 2-0 à Berbatov, à l'entrée de la surface londonienne. Ironie du sort, cette action collective des Monégasques faisait suite à une action très chaude d'Arsenal, Olivier Giroud ratant une tête assez facile. L'attaquant français allait ensuite manquer un but tout fait, à moins de cinq mètres des buts de Subasic. Alex Oxlade-Chamberlain pensait avoir sauvé l'honneur des Gunners à la dernière minute, mais Yannick Ferreira-Carrasco a ajouté un troisième but dans le temps additionnel (90+4), qui risque de peser lourd pour la rencontre retour au stade Louis II. A Leverkusen, le Bayer a fait l'essentiel grâce à l'international turc Hakan Calhanoglu qui a marqué d'une belle frappe dans la lucarne après un petit numéro de Karim Bellarabi. L'Allemand a d'abord feinté un tir à la surface de réparation avant de servir Calhanoglu d'une talonnade (57e). Le jeu s'est ensuite durci et l'arbitre a dû sortir plusieurs cartons jaunes dont un second pour le Madrilène Tiago, synonyme d'exclusion (77e). Une très mauvaise soirée pour les finalistes de la dernière édition. Les 8e de finale entre ces quatre équipes aura lieu le 17 mars à Louis II pour Monaco-Arsenal et au stade Vicente Calderon pour Atletico Madrid-Leverkusen. Mardi, le FC Barcelone, à Manchester City, et la Juventus Turin, face à Dortmund, se sont imposés sur le même score de 2 à 1. 8e de finale aller: Mardi Manchester City (ENG) - Barcelone (ESP) 1-2 Buts: Manchester City: Agüero (69) FC Barcelone: Suarez (16, 30) Juventus Turin (ITA) - Borussia Dortmund (GER) 2-1 Buts Juventus: Tevez (13), Álvaro Morata (42)

