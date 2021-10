Légère baisse du chômage en janvier en Haute-Normandie

Sur un mois, les chiffres du chômage sont encourageants. En Haute-Normandie, le nombre de demandeurs d'emplois s'établit à 104 144 en janvier 2015, soit 446 demandeurs d'emplois de moins qu'en décembre 2014 (-0,4%). Une baisse qui est plus affirmée dans l'Eure (-1,2%) qu'en Seine-Maritime (-0,1%). En revanche, le chiffre est en hausse de 1,7% sur une année en Haute-Normandie.

Sur le territoire français, le nombre de demandeurs d'emplois est également en légère baisse sur le mois de janvier 2015 par rapport à décembre 2014 (-0,5%) mais est en hausse sur un an (+4,8%).

S'agissant des catégories A,B et C, le nombre de demandeurs d'emplois est également en baisse sur le mois de janvier 2015 par rapport à décembre 2014 en Seine-Maritime (-0,1%). Concernant la catégorie D, les chiffres sont plus prometteurs : -2,5% de personnes inscrites en catégorie D. Par contre, sur le mois de janvier 2015, on dénote une hausse de 0,7% pour la catégorie E.