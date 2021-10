Sortie cinéma : Birdman

Mais son personnage le hante et l'accompagne toujours. Pour se refaire une notoriété, le comédien a décidé de monter sur les planches, à Broadway, avec l'adaptation et la mise en scène d'une pièce, plutôt intellectuelle, de Raymond Carver. Mais, entre doutes et certitudes, il affronte ses proches mais également son passé et ce personnage de Birdman qui l'accompagne toujours et avec lequel il ne cesse de dialoguer.

Avec un sens extraordinaire de l'image, Alejandro G. Iñárritu ("21 grammes", "Babel", "Biutiful") signe une œuvre virtuose, véritable réflexion sur le métier de comédien, mais aussi sur la vie, l'amour, la création, etc. Construit en longs plans séquences qui nous font pénétrer dans les coulisses tortueuses d'un théâtre, voire dans la tête d'un comédien, ce film très brillant explore les relations humaines avec une finesse et une intelligence rares.

La photographie, signée d'Emmanuel Lubezki ("The Tree of Life" et "Gravity") est splendide, et la mise en scène inventive. Des comédiens exceptionnels donnent la réplique à Michael Keaton, qui trouve là son meilleur rôle, non sans liens avec sa propre vie (le comédien a connu la gloire avec "Batman", puis un oubli relatif). Ce film, d'une profonde humanité, a obtenu neuf nominations aux Oscars.