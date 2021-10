Caen TTC : Romain Lorentz re-signe pour un an !

En décrochant un nul (3-3) face à Chartres, mardi 24 février au soir, le Caen TTC a signé l'une de ses plus belles soirées, à l'occasion de la 12e journée de Pro A. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le club annonce ce matin que son joueur leader, Romain Lorentz, a resigné pour un an.