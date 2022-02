Une nouvelle tournée en préparation pour Grégoire

Après avoir sorti son nouvel album Le Même Soleil le 15 novembre dernier, Grégoire effectuera son retour sur scène cette année. Premier artiste produit entièrement par les internautes via le site MyMajorCompany.com, Grégoire a confirmé son succès dans les bacs avec son nouvel album. Il prépare désormais une tournée qui passera par l'Alhambra (Paris 10ème) le lundi 17 janvier, avant de partir en province dès avril prochain. L'artiste se produira aussi au Zénith de Paris le 14 octobre. Les billets sont disponibles dans les points de vente habituels.

Dans notre région, il passera aux Docks du Havre le 19 mai prochain. Ce sera la seule date prévue en Normandie pour le moment.

En février 2008, MyMajorCompany.com présentait Grégoire, un artiste encore inconnu du grand public, mais qui avait réussi à séduire des internautes devenus pour l'occasion ses producteurs. Le chanteur avait rassemblé, en à peine deux mois et grâce à ses 347 fans sur la Toile, les 70.000 euros nécessaires à la production de son album.

Après avoir créé le buzz sur Internet, Grégoire a connu un véritable succès à la radio et dans les bacs. Son premier album intitulé Toi+Moi et porté par un single du même nom s'est vendu à plus de 550.000 exemplaires.

L'artiste prodige de la communauté Web connaît son envol. Il incarne désormais le succès d'un nouveau modèle pour l'économie numérique et le marché du disque qui connaît depuis plusieurs années une crise importante liée au téléchargement illégal.