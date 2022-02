Jeu et joueurs après Brest (1-3) : Caen a de la ressource

Le Brest-Caen d'hier soir fait partie de ces matchs dont une équipe à besoin pour se redonner confiance, pour se prouver qu'elle est définitivement encore dans le coup. Non seulement les Caennais se sont imposés samedi 15 janvier trois buts à un en terre bretonne grâce à des buts de Nivet, El Arabi et Hamouma, mais ils ont surtout obtenu ce succès après avoir évolué à 10 contre 11 pendant plus de 45 minutes.



Alors forcément quand un équipe qui joue à 10 contre 11 s'impose, chaque joueur peut-être couvert d'éloges. Mais si Malherbe a pu s'imposer sur le fil en inscrivant les deux derniers buts décisifs dans les dix dernières minutes de jeu, c'est parce que dans la cage caennaise, Alexis Thébaux a sorti une performance exceptionnel. Parmi ses nombreuses prouesses : ces trois frappes repoussée en l'espace de dix secondes alors que les deux équipes étaient toujours à égalité à un quart d'heure de la fin.



A l'opposé du terrain, l'autre Caennais à mériter peut-être un peu plus de félicitations que les autres, c'est certainement Romain Hamouma . Infatigable accélérateur sur son côté droit, il a toujours joué juste, à l'exception peut-être d'un un contre un manqué en première mi-temps avec le portier breton. L'ancien Lavallois a justement été récompensé d'un but, le troisième pour Caen, et c'est aussi lui qui s'en est allé provoquer le pénalty qui donna l'avantage à Caen quelques minutes plus tôt. A signaler aussi le bon match de Grégory Proment utilisé pour la première fois de la saison par Franck Dumas. L'ancien Messin s'est montré tout particulièrement précieux dans les tâches défensives.



Dans l'ensemble, les Caennais ont surtout démontré d'exceptionnelles qualités morale. Pas évident de rester concentré quand un arbitre applique la double peine en expulsant l'un des vôtres et en sifflant pénalty, alors qu'il n'y a pas faute de Thomas Heurtaux sur Richard Soumah.



Oui ce matin, les Caennais peuvent avoir le sourire, d'autant que ce succès obtenu au courage leur permet de sortir de la zone de relégation, avec un point d'avance sur Monaco. Nulle doute qu'une victoire dans le match en retard contre Lens samedi prochain, leur offrirait une encore plus appréciable bouffée d'air.



Les notes

> Thébaux : A, en état de grâce, décisif à de multiple reprises. Avec un Thébaux à ce niveau, Caen se maintiendra.

> Inez : B-, sa hargne comble son manque de vitesse sur certaines accélérations.

> Heurtaux : C+, bien dans son rôle défensif jusqu'à son expulsion pour laquelle il n'est pas coupable.

> Raineau : B-, il semble s'être bien installé au poste, toujours sérieux.

> Leca : B, pas toujours à l'aise à la relance, mais comment l'être à dix, il a été précieux dans son placement.

> Proment : B-, retour peu évident, d'autant qu'il a été obligé de redescendre dans l'axe central après l'expulsion de Heurtaux.

> Hamouma : A-, il confirme match après match qu'il est devenu indispensable à la réussite caennaise. Ses accélérations son toujours dangereuses. Justement récompensé par un but en fin de match.

> Nivet : B+, l'un des grands artisans du succès caennais. Sûrement son meilleur match de la saison. Très précieux dans la conservation du ballon et l'orientation du jeu à dix contre onze.

> El Arabi : B, à l'aise techniquement, il attire toujours des défenseurs à lui, pour laisser plus de place à ses coéquipiers.

> Yatabaré : B-, il continue d'apprendre à la récupération. Son jeu durcit le milieu de terrain caennais pour le plus grand plaisir de Franck Dumas.

> Traoré : C+, utile dans son rôle de remiseur, notamment sur le premier but caennais, il a tout de même manqué deux très belles occasions.



