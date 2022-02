Brest-Caen (1-3) : Malherbe héroïque en terre bretonne

Retrouvez dès maintenant le fil rouge de la rencontre en cliquant sur ce lien:





La feuille de match

Un carton rouge à l'aller en août dernier (défaite de Caen 2-0), un carton rouge au retour, et Caen qui a vu ses espoirs de prendre des points contre le promu brestois cette saison s'envoler. Si à d'Ornano la sanction de l'arbitre paraissait logique tant le tacle de Sambou Yatabaré était sévère, tant ce soir en Bretagne, ils se sont retrouvés être la victime d'une erreur d'arbitrage lourde de conséquence.Sur une balle en profondeur par-dessus la défense, Thomas Heurtaux était à la lutte avec Richard Soumah, jusqu'à ce que les deux hommes tombent au sol. L'arbitre désigna aussitôt le point de pénalty et brandit un carton alors que le début du contact avait eu lieu en dehors de la surface de réparation. Une faute d'ailleurs peu évidente sachant qu'au début de l'action, c'est bien l'attaquant brestois qui accrochait le défenseur bas-normand par l'épaule.Derrière, Bruno Grougi était alors tout heureux de transformer le pénalty généreusement offert par l'arbitre, Anthony Gautier, et d'égaliser par la même occasion (1-1, 44'). Caen était alors bien mal récompensé d'un bonne première période qui avait commencé idéalement par l'ouverture du score sur une belle frappe enveloppée de Benjamin Nivet (10'). Les Caennais auraient même pu doubler la mise sur un-contre-un sorti par Steve Elana (33'), et surtout à la suite d'un superbe débordement côté droit de Romain Hamouma (42'), deux minutes avant que Anthony Gautier ne change le cours des choses. Car en première période, les Brestois ne sont guère parvenus à faire le jeu et n'ont su se créer qu'une seule véritable occasion, sur laquelle Alexis Thébaux s'interposait parfaitement.Au retour des vestiaires, le schéma de jeu caennais changeait logiquement. Le milieu récupérateur Grégory Proment intégrer l'axe central pour remplacer Thomas Heurtaux. En supériorité numérique, les Brestois prenaient enfin véritablement le contrôle du ballon et s'offraient de nombreuses occasions, à l'image de Romain Poyet qui envoyait la balle juste au dessus sur un bon centre en retrait de Richard Soumah (52e). Six minutes plus tard, c'était autour d'Alexis Thébaux de s'interposer de nouveau sur un plat du pied du Romain Poyet. Le portier caennais réalisait un nouvel exploit à la 76' minute, repoussant à trois reprises les assauts bretons.Ces arrêts se sont avérés d'autant plus décisif que quelques minutes plus tard, Youssef El Arabi redonnait l'avantage aux siens sur un pénalty obtenu, suite à une faute peu évidente de Steeve Elana sur Romain Hamouma (81', 1-2). Ce dernier offrait un avantage décisif en reprenant de la poitrine un ballon mal dégagé de Steve Elana sur une superbe frappe de Sambou Yatabaré (87', 1-3).Avec cette victoire, Malherbe sort de la zone de relégation.BREST-CAEN : 3-1 (1-1)20e journée de Ligue 1 - Samedi 15 janvier 2011Buts : Nivet (10'), El-Arabi (81') et Hamouma (87') pour Caen, Grougi (44') pour Brest.Cartons jaunes : Yatabaré (16'), Heurtaux (34'), Proment (47') pour Caen, Ewolo (57') pour BrestCarton rouge : Heurtaux (44') pour CaenBrest : Elana - Martial, Baysse, Kantari, Daf - Ewolo, Grougi, Lesoimier, Licka - Soumah, PoyetCaen : Thébaux - Inez, Heurtaux, Raineau, Leca - Proment, Hamouma, Nivet (Marcq, 84'), El Arabi, Yatabaré - Traoré (Mollo, 68')