Moscou (AFP). Nucléaire iranien: la Russie confiante quant à un accord

La Russie s'est montrée confiante mardi sur la conclusion d'un accord sur le programme nucléaire controversé de l'Iran avant la date-butoir des négociations fixées au 30 juin, selon des propos du principal négociateur russe sur le dossier iranien. "On est de plus en plus confiant sur le fait qu'un accord sera atteint d'ici à la date limite assignée, c'est-à-dire le 30 juin", a assuré à l'agence de presse Ria-Novosti le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. "Nous sommes satisfaits de voir que chaque rencontre permet de progresser davantage", a également déclaré le vice-ministre, principal négociateur pour la Russie dans le groupe 5+1 qui réunit aussi les Etats-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. M. Riabkov s'exprimait peu après une réunion dimanche et lundi à Genève, en Suisse, entre le secrétaire d'Etat John Kerry et de son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, et les négociateurs des autres pays du groupe 5+1. Les Etats-Unis et l'Iran ont fait état lundi de progrès dans leurs négociations à Genève sur le programme nucléaire de Téhéran même si rien n'est joué pour sceller un accord international. Cet accord doit être conclu avant le 31 mars, puis ses détails techniques finalisés avant le 30 juin. L'Iran et les grandes puissances tentent de s'entendre sur un règlement qui autoriserait Téhéran à réaliser certaines activités nucléaires civiles mais qui l'empêcherait de se doter de la bombe atomique. Une arme nucléaire iranienne est un chiffon rouge pour les Occidentaux et pour Israël. Si un accord est conclu, les sanctions internationales qui asphyxient l'économie iranienne seront progressivement allégées. Mais Téhéran réclame qu'elles soient levées en une seule fois et refuse un règlement "en deux étapes". Les grandes puissances et l'Iran négocient depuis 2003 pour régler ce casse-tête qui empoisonne la communauté internationale.

