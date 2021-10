New Delhi (AFP). Le Drian discute du Rafale en Inde

Le ministre français de la Défense devait rencontrer mardi à New Delhi son homologue indien pour tenter de relancer les négociations sur le méga-contrat de vente de 126 Rafale à l'Inde. Une semaine après avoir conclu avec l'Egypte le premier contrat à l'exportation de l'avion de combat de Dassault, Jean-Yves Le Drian devait essayer de convaincre New Delhi de conclure des négociations entamées il y a trois ans mais qui semblent marquer le pas. M. Le Drian doit s'entretenir avec Manohar Parrikar de "la situation internationale" et de "questions d'ordre industriel", d'après le ministère français de la Défense. Il ne fait guère de doute que le Rafale devrait figurer en bonne place au menu des discussions. Cette brève visite du ministre de la Défense survient deux mois avant le voyage prévu en France du Premier ministre indien Narendra Modi. Le gouvernement de Narendra Modi, arrivé au pouvoir en mai, souffle le chaud et le froid sur l'avancée de ces discussions complexes portant sur l'achat de 18 appareils fabriqués en France et 108 autres en Inde sous la conduite du groupe public HAL. Le ministre indien de la Défense, qui assurait en décembre vouloir résoudre "de manière accélérée" les points de blocage, a évoqué pour la première fois fin 2014 l'éventualité d'un échec en assurant que le recours aux avions de chasse russe Sukhoi était une option. M. Parrikar a en outre repoussé la perspective d'une conclusion rapide des discussions en déclarant vouloir attendre un nouveau rapport sur les coûts du Rafale. Ce rapport du Contract Negotiations Committee (CNC) est attendu d'ici début mars et doit "permettre de prendre une décision sur l'acquisition du Rafale. Le CNC est en train de revoir les coûts à long terme" de l'avion de chasse, a dit le ministre la semaine dernière lors du salon aéronautique et de défense de Bangalore (sud). M. Le Drian, arrivé à New Delhi lundi soir, doit quitter l'Inde dans l'après-midi après son entrevue avec son homologue indien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire