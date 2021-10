Barcelone (AFP). F1: Alonso se rétablit bien à l'hôpital, le vent accusé

Le pilote espagnol Fernando Alonso, hospitalisé après une sortie de piste dimanche lors d'essais d'avant-saison en Formule 1, "se rétablit bien" à l'hôpital près de Barcelone, a annoncé lundi son écurie McLaren-Honda, selon qui l'accident a été causé par des rafales de vent. Cette violente sortie de piste sur le circuit de Montmelo a déclenché une vague d'inquiétude autour du double champion du monde à seulement trois semaines du début de la saison au Grand Prix d'Australie, d'autant que des rumeurs contradictoires ont circulé sur les raisons de l'épisode. "Fernando Alonso se rétablit bien à l'hôpital et discute avec sa famille, ses amis et le personnel hospitalier", a déclaré l'écurie lundi après-midi dans un communiqué. "Un examen complet de son état a été mené, dont une radiographie et une IRM, et tous ces examens étaient complètement normaux. Pour favoriser la tranquillité et l'intimité nécessaire à une paisible convalescence, il reste à l'hôpital en observation supplémentaire", a ajouté McLaren. Même si l'écurie a dit qu'elle allait "évaluer" la présence ou non de l'Espagnol lors des nouveaux essais prévus en fin de semaine à Barcelone, le représentant du pilote Luis Garcia Abad a laissé entendre qu' Alonso pourrait rester à l'hôpital un ou plusieurs jours supplémentaires. - 'Le vent en cause, selon McLaren' - "Fernando va bien. Cet après-midi une série d'examens additionnels vont être menés, 24 heures après l'accident", a expliqué Luis Garcia Abad à la presse à l'Hospital General de Catalunya, établissement situé dans la banlieue de Barcelone. "Il va rester ici le temps nécessaire pour être sûrs que tout va bien. L'impact était assez rude, nous devons être sûrs que tout va bien, donc je ne peux pas dire si ce sera un, deux, ou trois jours", a poursuivi Abad qui a tweeté une photo d'Alonson sur son lit d'hôpital le pouce levé. "La Formule 1 n'est pas un jeu, nous devons être sûrs qu'il est prêt à piloter à nouveau une voiture au moment nécessaire. Les tests les plus importants pour le moment sont ceux menés par les médecins." La sortie de piste d'Alonso s'est produite entre les virages 3 et 4 du circuit de Montmelo lors de la 4e et dernière journée de ces essais d'avant-saison. Selon son écurie, qui s'était montrée rassurante, dimanche soir, après l'évacuation et l'hospitalisation de l'Espagnol, la vitesse de la voiture était d'environ 150 km/h au moment de sa sortie de piste. McLaren a fait savoir lundi avoir enquêté sur les raisons de l'accident et en avoir déjà tiré de "solides conclusions" à ce stade. "Nos recherches montrent que l'accident a été causé par des rafales de vent imprévisibles sur cette partie du circuit, qui ont aussi affecté d'autres pilotes comme Carlos Sainz Jr", a expliqué l'écurie. Elle a démenti "catégoriquement" au passage plusieurs rumeurs comme celles d'une éventuel problème mécanique, électrique, voire un possible malaise du pilote.

