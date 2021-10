Facebook et Twitter : Caen veut affirmer sa présence sur la toile !

"Plus de proximité et une administration plus accessible, au service des habitants". Voilà ce qui a motivé la capitale bas-normande à (enfin !) ouvrir des comptes sur Facebook et Twitter.

"Le contenu publié traitera essentiellement d’actualités, d’informations pratiques, de sorties, de bons plans… Les abonnés pourront échanger en direct avec l’administration et être orientés et conseillés dans leurs démarches administratives", indique la collectivté.

Caen disposait déjà de compte sur Dailymotion (dailymotion.com/Ville_de_Caen), Youtube (Ville de Caen) et FlickR (flickr.com/ville_de_caen)

Pratique. Sur Facebook : facebook.com/CaenOfficiel - Sur Twitter : @CaenOfficiel