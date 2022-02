Dakar 2011: Le classement général à la fin de la onzième étape

Copyright photo: Team Dessoude: tous droits réservés

La onzième étape de ce Dakar 2011 a relié jeudi 13 janvier, Chilecito à San Juan par un parcours comprenant 164km de liaison et 622km de spéciale. Voici le classement des bas-normands (voiture et moto) engagés sur cette course mythique.

Catégorie Auto TEAM DESSOUDE:

Christian Lavieille : 8ème au général (7ème de l'étape)

Isabelle Patissier: 17ème au géénral (16ème de l'étape)

Frederic CHAVIGNY: 24ème au général (20ème de l'étape)

Catégorie Auto MD RALLYE SPORT:

Pascal THOMASSE: 18ème au général (27ème de l'étape)

Philippe GOSSELIN: 34ème de l'étape (24ème de l'étape)

Hervé TOSCANO: en attente du résultat

Philippe PORCHERON: 28ème au général (35ème de l'étape)

Jean-Luc BLANCHEMAIN: en attente du résultat

