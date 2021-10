Tendance Foot : L1, National, CFA2 et Coupe de Basse-Normandie !

LIGUE 1 : Le SM CAEN vole au dessus de l'adversité et ce ne sont pas de faibles lensois qui peuvent contredire cette hégémonie du moment (4-1)... Retrouvez les analyses et réactions de Manu IMOROU et Felipe SAAD après cette 5e victoire en 6 matchs des Malherbistes :

NATIONAL : L'US AVRANCHES a retrouvé le chemin de la victoire à COLMAR (0-3). Un succès qui rapproche encore un peu plus l'USAMSM du maintien... et du podium ! Retrouvez la réaction de Richard DÉZIRÉ l'entraîneur manchois au micro de notre confrère Vincent Giard :

COUPE de BASSE-NORMANDIE : Revivez l'intégrale des 8es de finales de la Coupe régionale disputés ce week-end. Le Calvados s'est montré dominateur avec 5 représentants sur 8 qualifiés ! Nous étions en direct de Vire où les locaux ont réalisé la perf' face à Coutances et à Agon-Coutanville, nouveau petit poucet de l'épreuve avec le SC Hérouville "B".