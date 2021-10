Tendance Sports : En direct du 22e Challenger Cherbourg-La Manche !

Avant la réalisation de l'émission Tendance Sports en direct de Chantereyne dimanche prochain à l'occasion de la finale du Challenger Cherbourg-La Manche, le plus grand tournoi de tennis en Normandie était étudié sous toutes ses coutures hier soir. Reportages avec les bénévoles, les techniciens et les joueurs, direct du Nord-Cotentin avec Alain et Anthony Thiebot, tout ce qu'il faut savoir, c'est ici !