TV News: La Ligue 1 va t-elle être diffusée le vendredi soir?

La chaîne payante Jimmy a présenté un nouveau programme qui sera lancé le 27 janvier prochain. Présenté par Bruce Toussaint et Caroline Roux, Bonsoir Monsieur le président, placera les deux présentateurs dans le rôle d’intervieweurs du nouveau président de la république en 2012. Original! Le premier invité de cette nouvelle émission sera Manuel Valls

Les abonnés de Canal+ souhaitent pouvoir regarder des matchs de Ligue 1 le vendredi soir. C'est le résultat d'un sondage effectué par la Ligue Professionnelle de Football. Ainsi, la LFP réfléchirait actuellement à proposer plus de matchs premium par week-end dans le nouvel appel d'offre de la Ligue 1 qui sera lancé l'année prochaine. Les abonnés voudraient aussi retrouver plus de matchs diffusés par week-end alors qu'à l'heure actuelle les droits sont partagés entre Canal+ et Orange.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Médecins de demain, une soirée documentaire sur France 4 sur la difficulté de devenir médecin à l'heure actuelle.