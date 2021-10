Hollywood (Etats-Unis) (AFP). Oscars: Birdman grand favori après avoir été sacré aux Spirit Awards

"Birdman", sacré meilleur film de l'année aux Spirit Awards, part grand favori de la 87e cérémonie des Oscars dimanche, talonné par "Boyhood". "Birdman", comédie noire du mexicain Alejandro Inarritu sur un ex-acteur de films de super-héros qui veut renouer avec la gloire, part avec une longueur d'avance sur "Boyhood", film unique tourné sur douze ans de Richard Linklater, selon le site spécialisé dans les pronostics Goldderby.com. "Birdman", qui a reçu samedi les Spirit Awards, prix du cinéma indépendant, du meilleur film, meilleur acteur (Michael Keaton) et meilleure cinématographie, nommé au total dans neuf catégories d'Oscars dont celle du meilleur film. Outre "Boyhood", de Richard Linklater, film unique tourné sur douze ans avec les mêmes acteurs, il rivalise avec "American Sniper", "The Grand Budapest Hotel", "Whiplash", "Imitation Game", "Selma" et "Une merveilleuse histoire du temps". Aux Spirit Awards, c'est Julianne Moore, grande favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice, qui a été primée pour son interprétation d'une malade d'Alzheimer dans "Still Alice". Pour les meilleurs seconds rôles, ont également été récompensés Patricia Arquette pour "Boyhood", un film sur l'enfance et le temps qui passe, et J.K. Simmons, qui interprète un terrifiant professeur de musique dans "Whiplash". - Fêtes et défilé - Quelques heures avant l'arrivée des stars sur le tapis rouge déroulé devant le Dolby Theatre, où se passe la cérémonie, la fête battait son plein entre Hollywood et Beverly Hills. Vendredi soir, le créateur de mode Tom Ford a réuni un parterre de vedettes pour son défilé organisé pour la première fois à Los Angeles: Julianne Moore et Reese Witherspoon, également en lice pour l'Oscar de ma meilleure actrice pour "Wild", étaient notamment là. Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Angelica Huston, Amy Adams, et tout un parterre de stars étourdissant, avaient fait le déplacement, sans oublier Beyoncé et Jay-Z ou encore Jennifer Lopez. "C'est excitant, il y a beaucoup de gens que je me réjouis de voir, beaucoup de fête ce week-end", a déclaré à l'AFP la rousse Julianne Moore, en mini-robe verte pailletée. Non loin de là, au London Hotel, le consulat britannique organisait une réception en l'honneur des (nombreux) candidats britanniques aux Oscars, qui comptent notamment Eddie Redmayne, favori pour l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Stephen Hawking dans "Une merveilleuse histoire du temps", Benedict Cumberbatch ("Imitation Game") ou Rosamund Pike ("Gone Girl"). La française Marion Cotillard, nommée pour "Deux jours, une nuit", avait peu de chances de décrocher une deuxième statuette après celle remportée pour "La môme" en 2008, d'après Goldderby.com. "Je trouve que c'est une très bonne année, il y a beaucoup de bons films, beaucoup de documentaires très intéressants", a déclaré à l'AFP lors de la soirée britannique la mythique actrice aux yeux de jade Jacqueline Bisset, membre de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les Oscars. Le vote des Oscars, les prix les plus prestigieux du cinéma américain, est clos depuis mardi et deux partenaires du cabinet de conseil Price Waterhouse Cooper ont finalisé vendredi le décompte des votes, qu'ils tiennent secret jusqu'à la cérémonie. La 87e soirée débutera à 17H30 dimanche après le traditionnel tapis rouge. Une manifestation en début d'après-midi pourrait perturber un peu l'arrivée des vedettes devant le Dolby Theatre. Elle entend protester contre un manque de représentativité des membres de l'Académie et le manque de diversité au sein de la sélection des Oscars cette année, qui n'a retenu aucun acteur ou actrice de couleur. "C'est un hasard, il n'y a pas de conspiration, les gens votent pour les choses qu'ils aiment", a assuré Jacqueline Bisset à l'AFP.

