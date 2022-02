Ecrire avec, lire pour... au café des images d'Hérouville Saint Clair

Une classe du lycée Laplace de Caen a écrit collectivement une nouvelle intitulée Douche froide autour du personnage de Béatrice Merkel.

Une classe du lycée François Rabelais d'Hérouville-Saint-Clair l'adaptera à l'écran.

Joy Sorman, écrivain et Thomas Boudineau, scénariste, seront présents à Hérouville-Saint-Clair ce jeudi 13 janvier 2011.

Ils rencontreront les élèves en fin de matinée et en début d'après-midi à la bibliothèque. Puis à 18h00, Joy Sorman présentera en séance publique le film de son choix la Vie au ranch de Sophie Letourneur.

La dernière étape de l'adaptation et de la réalisation de la nouvelle se déroulera entre janvier et avril, au lycée François Rabelais.

Venez donc assister à la projection publique du film "Les filles du ranch" à 18h au café des images. Ecoutez notre invitée nous parler de cette journée: