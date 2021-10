Paris (AFP). Timbuktu grand gagnant de la 40e cérémonie des César

"Timbuktu" d'Abderrahmane Sissako, fable sur la vie dans le nord du Mali sous la coupe des jihadistes, est le grand vainqueur de la 40e cérémonie des César, après avoir reçu sept César dont celui du meilleur film. Nommé à huit reprises, ce film franco-mauritanien, éclairage lumineux sur l'extrémisme, et grand favori de la soirée face à "Saint Laurent" de Bertrand Bonello, a décroché sept César: celui du meilleur scénario, du meilleur montage, du meilleur son, de la meilleure photo, de la meilleure musique, mais surtout ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film. "La France est un pays magnifique, parce qu'elle est capable de se dresser contre l'horreur, contre la violence, l'obscurantisme", a dit le réalisateur Abderrahmane Sissako, en recevant son César. "Il n'y a pas de choc des civilisations, ça n'existe pas. Il y a une rencontre des civilisations", a-t-il ajouté. Très bien accueilli à Cannes par la critique, également en course pour l'Oscar du meilleur film étranger décerné dimanche, "Timbuktu", chronique acérée sur la résistance en des temps troublés, trouve une résonance particulière dans l'actualité. Face à ce film emblématique, "Saint Laurent" de Bertrand Bonello, odyssée sombre dans la tête du célèbre couturier français, en tête avec dix nominations, a reçu deux prix, celui des meilleurs costumes et de meilleur acteur pour Pierre Niney. - 'Les Combattants' meilleur premier film - Le film "Les Combattants" de Thomas Cailley, oeuvre la plus représentée derrière "Saint Laurent" avec neuf nominations, s'est vu attribuer 3 prix. Celui du meilleur premier film, du meilleur espoir masculin pour son acteur Kévin Azaïs et celui de la meilleure actrice pour l'énergique Adèle Haenel. L'actrice de 26 ans y joue le rôle d'une fille rebelle et impulsive se préparant à l'apocalypse. La comédie "La Famille Bélier" d'Eric Lartigau, très appréciée du public, a été récompensée par un César, celui du meilleur espoir féminin pour la comédienne et chanteuse Louane Emera, 18 ans. "Je vous promets que je vais tout faire pour ne pas vous décevoir", a dit à l'adresse de la salle l'ex-candidate du télé-crochet The Voice, qui incarne dans ce film le rôle d'une adolescente à la voix d'or rêvant de conquérir Paris. L'actrice américaine Kristen Stewart, 24 ans, est elle devenue vendredi la première actrice américaine à remporter un César, pour son second rôle dans "Sils Maria" d'Olivier Assayas. Reda Kateb a quant à lui reçu le César du meilleur second rôle pour son interprétation d'un médecin dans "Hippocrate" de Thomas Lilti, qui a réuni près de 950.000 spectateurs. "Minuscule - La vallée des fourmis perdues", réjouissante plongée en 3D au royaume des insectes, a reçu de son côté le César du meilleur film d'animation. "La Belle et la Bête" de Christophe Gans a reçu le prix des meilleurs décors.

