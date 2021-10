Violences faites aux femmes: La ministre Marisol Touraine à Rouen

La ministre a notamment participé à une table ronde réunissant les acteurs concernés par les violences faites aux femmes : justice, police, gendarmerie et associations. L'occasion pour Marisol Touraine de revenir sur un aspect essentiel de la lutte contre ces violences : la coopération. "Lutter contre les violences faites aux femmes suppose que chacun travail avec l'ensemble des responsables concernés. Nous devons prendre en compte les difficultés multiples d'une femme victime et pour cela, il faut faire le lien entre les différents services concernés : services sociaux, de police, de gendarmerie et de justice."

Des assistantes sociales dans les commissariats et gendarmeries

Le Département participe à cette lutte contre les violences faites aux femmes. En 2014, il a alloué 130 000 € aux associations engagées dans ce combat. Autre action concrète du Conseil général : la présence de six assistants sociaux du Département dans les commissariats et gendarmeries pour écouter et accompagner les victimes de violences familiales. Enfin, un espace numérique spécialement dédié à cette problématique vient d'ouvrir sur le site internet du Département.

Philippe Trenec, directeur départemental de la sécurité publique, a rappelé que parmi les 400 faits de violences intrafamiliales recensés en 2014 en Seine-Maritime, 30% concerne des violences faites aux femmes. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint (statistiques du ministère de l'Intérieur). Et pourtant, moins de 10% des femmes victimes de violences conjugales portent plainte.