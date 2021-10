Des incendiaires retrouvés sur Facebook

L'entreprise, en liquidation judiciaire, avait été la victime du feu lundi dernier. Des cuves - abritant des produits ou des résidus de produits - avaient été ouvertes, polluant la rivière Valmont toute proche.

La Brigade de la Sûreté Urbaine de Fécamp a enquêté et retrouvé trois jeunes hommes. Ces derniers ont été confondus bêtement : ils se sont vantés sur leur page facebook d'avoir provoqué un feu dans le collège Jules Ferry tout proche de l'entreprise. De plus, sur le site de cette dernière ont été retrouvées des traces de pas, des traces capillaires et de doigt permettant de confondre les incendiaires.

Interpellés, les trois jeunes hommes, âgés de 14, 15 et 16 ans, ont reconnu les faits, notamment l'ouverture des vannes des six cuves et le fait d'avoir vider quatre exctincteurs à pourdre sur le sol de l'usine avant d'y mettre le feu.

Après ce forfait, le trio se sépare. Tandis que plus jeune rentre chez lui, les deux autres escaladent la grille d'entrée du collège Jules Ferry et mettent le feu à une poubelle collée à la cantine scolaire, endommageant le crépi et le bardage de toiture de cette dernère. Présentés devant le juge des enfants du Havre, les trois jeunes pourraient faire l'objet d'une mise en examen.