Le midi, c'est gym !

“J'ai choisi de faire du sport le midi en semaine pour être sûre d'être libre après le boulot afin de m'occuper de mes enfants” , explique Camille Bouthors qui s'entraîne deux fois par semaine. “Nous avons plus de gens le midi qu'il y a quelques années” , constate Véronique Candelma, gérante du “Sun Club Form” en plein centre-ville. “Pour répondre à la demande, nous proposons désormais trois cours le midi, alors que nous n'en avions qu'un il y a trois ans” , ajoute-t-elle.

La plupart de la vingtaine de salles de sport de l'agglomération caennaise proposent des plannings adaptés à ses clients du midi. “Nos six profs les suivent en dressant des circuits qui correspondent à chacun, souvent sur 45 minutes” , explique Olivier Delafosse, responsable de la salle “Femmes en forme”, rue de la Folie à Caen.



Femmes pressées

Comme chez Amazonia, les professionnels observent souvent aussi un profil commun aux sportifs du midi. "La clientèle est plutôt féminine, la part des femmes actives augmente et généralement elles passent une heure dans la salle avant de repartir”.

Ils remarquent qu'il s'agit souvent de “personnes très courageuses pour sacrifier leur midi à faire du sport, et qui par conséquent, se montrent très régulières dans leur planification de séances” . Les salles se sont donc adaptées progressivement aux nouvelles tendances de leurs clients.



