Départ en vacances : le préfet de Seine-Maritime appelle à la prudence

Un appel à la prudence qui prend tout son sens au vu des accidents qui ensanglantent les routes seinomarines depuis le début de l'année : huit automobilistes ont été tués et 140 autres blessés dans 104 accidents.

"Un strict respect du code de la route est attendu de la part de tous les usagers de la route, qui doivent en toute circonstance avoir une vitesse adaptée et respecter les distances de sécurité. La lutte contre l'insécurité routière est un combat de chaque instant et il appartient à chacun de rester vigilant et raisonnable", rappelle le préfet.