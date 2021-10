Retour de Blur : un nouvel album en avril et un concert à Londres en juin 2015

L'album rassemblera 12 titres parmi lesquels "Lonesome Street", "Ice Cream Man", "Pyongyang", "Mirrorball" ou encore "Go Out" dont une vidéo a été mise en ligne. Le dernier album du groupe, "Think Tank", date de 2003.

À noter que "The Magic Whip" est disponible en précommande en exclusivité sur Amazon UK et que les ventes des billets pour le concert du 20 juin débuteront le 27 février à 9h.

L'actualité de Damon Albarn, le leader de Blur, comprend également un nouvel album prévu avec Gorillaz, en plus d'un spectacle musical inspiré de "Alice aux pays des merveilles" qui doit être présenté à Manchester durant l'été 2015.