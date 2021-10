Paris (AFP). Epidémie de grippe: Touraine déclenche le plan sanitaire ORSAN

La ministre de la Santé Marisol Touraine a déclenché jeudi à l'échelle nationale le plan ORSAN d'organisation de l'offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles pour répondre à l'ampleur de l'épidémie de grippe saisonnière qui a déjà touché plus de 2 millions de personnes. Marisol Touraine, qui s'est rendue jeudi soir à l'hôpital Lariboisière à Paris, a "rappelé l'importance de la vaccination anti-grippale, en particulier pour les personnes âgées et le personnel de santé", a précisé à l'AFP le ministère pour qui "le pic de l?épidémie n?est pas encore atteint". Plusieurs instructions avaient été adressées en janvier et février aux agences régionales de santé (ARS) et aux établissements de santé pour faire face à l?épidémie, a rappelé le ministère. Le plan ORSAN, décliné au niveau régional, comprend la mobilisation du secteur ambulatoire (médecine libérale) pour ne recourir à l?hospitalisation que pour les situations d?urgences le nécessitant. Des recommandations concernant la prise en charge et le traitement des cas de grippe ont déjà été diffusées. L?ensemble des établissements de santé, y compris privés, sont mobilisés. Les dispositifs "hôpital en tension" et, le cas échéant, les "plans blancs" doivent permettre "de déprogrammer des activités non indispensables, d?ouvrir des lits supplémentaires, de rappeler des personnels et de renforcer ponctuellement les équipes de professionnels de santé dans les établissements en difficulté", a détaillé le ministère. - Hôpitaux surchargés - Le secteur médico-social est également mobilisé pour assurer la prise en charge sur place des malades dans les établissements d?hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Un peu plus tôt, jeudi, les urgentistes avaient dénoncé la "situation sanitaire critique" dans les hôpitaux surchargés en raison de l'épidémie et réclamé au gouvernement la réouverture de lits. La "sur-saturation des services d'urgence est comparable à celle de l'été 2003", durant lequel la canicule avait fait 15.000 morts, a estimé auprès de l'AFP le président du Samu-Urgences de France François Braun, réclamant le déclenchement du plan ORSAN. "Nous demandons que les hôpitaux rouvrent des lits immédiatement et que la qualité des soins soit la meilleure possible pour gérer cette situation hivernale", selon l'Association des médecins urgentistes (Amuf). La grippe saisonnière a déjà touché plus de 2 millions de personnes, parmi lesquelles les plus de 65 ans sont les plus sévèrement touchés, selon l'Institut de veille sanitaire (InVS). 245 nouveaux cas graves de grippe ont été hospitalisés en réanimation la semaine dernière, portant à 728 le nombre total de cas graves répertoriés depuis le 1er novembre, dont 72 ont abouti à des décès. La Direction générale de la santé avait reconnu récemment des "tensions" dans "certains" établissements.

