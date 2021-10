Paris (AFP). Incident raciste: la victime présumée a porté plainte, le monde du football en soutien

La victime présumée des actes racistes des supporteurs de Chelsea qui l'ont empêché mardi soir de monter dans une rame du métro parisien, a déposé plainte, a appris l'AFP jeudi de source judiciaire, une décision soutenue par le monde du football. "Je ne savais pas que j'avais été filmé. Le fait maintenant d'en parler me donne le courage d'aller porter plainte à la police", a affirmé dans Le Parisien jeudi cet homme, que le journal présente comme la victime de l'incident raciste filmé dans le métro. "Ces personnes, ces supporteurs anglais, doivent être retrouvés, punis et doivent être enfermés. Ce qui s'est passé ne doit pas rester impuni", poursuit-il. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "violences volontaires en raison de la race dans un moyen de transport collectif". Souleymane S., 33 ans, est un Franco-Mauritanien né à Paris et qui habite dans le Val-d'Oise. Il travaille près de la station de métro Richelieu-Drouot, où a eu lieu l'incident mardi soir. C'est là que le journal l'a retrouvé mercredi. Selon le quotidien, "il n'était pas au courant de l'ampleur prise par l'histoire". "J'ai voulu entrer dans le wagon mais un groupe de supporteurs anglais me bloquait et me repoussait. () Ils me disaient des trucs en anglais mais je ne comprenais pas vraiment le sens de leurs propos", raconte Souleymane S., qui dit avoir simplement "compris qu'il s'agissait de supporteurs de Chelsea". Ces supporteurs se rendaient au Parc des Princes pour assister au match de leur équipe en Ligue des champions contre le Paris SG. -Vague d'indignation- Les faits, révélés dans une vidéo filmée par un voyageur du métro et publiée mercredi sur le site du quotidien britannique The Guardian, ont provoqué une vague d'indignation au Royaume-Uni et en France, particulièrement dans le milieu du football. De son côté, la Ligue de football professionnelle (LFP) fait part de son intention de "se porter partie civile", selon son président Frédéric Thiriez. "Ce qui s?est passé est intolérable", a écrit M. Thiriez dans un communiqué. "Le football doit lutter au quotidien contre le racisme. C?est une priorité et c?est au nom de cette priorité que la LFP, bien qu?elle ne soit pas organisatrice du match, souhaite se porter partie civile." "Je salue la réactivité des autorités anglaises et du club de Chelsea, à nos côtés dans ce combat", a-t-il ajouté. Dans un entretien accordé jeudi à l'AFP, l'ancien champion du monde Lilian Thuram a estimé que l'incident "résume tous les actes de racisme". "Ce n'est plus possible de tenir des propos de ce type-là. On ne peut plus refuser un appartement à une personne ou l'empêcher de gravir des échelons parce que c'est une personne de couleur noire, ou discriminer une autre pour sa sexualité, ou ne pas payer les femmes au même salaire que les hommes", a déclaré Lilian Thuram, également fondateur de l'association Education contre le racisme.

