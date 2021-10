Kiev (AFP). Ukraine: au moins 90 soldats ukrainiens faits prisonniers et 82 portés disparus

Au moins 90 soldats ont été faits prisonniers et 82 portés disparus à Debaltseve après le retrait des troupes ukrainiennes de cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine, a annoncé jeudi le service de presse de l'armée ukrainienne. "Plus de 90 membres des forces armées ukrainiennes ont été capturés. L'état-major recherche toujours 82 soldats dont le sort est inconnu", explique un communiqué de l'armée ukrainienne, qui ajoute avoir mobilisé "certaines forces" pour localiser les disparus et demandé l'aide de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) pour les retrouver.

