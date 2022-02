TV News: Une nouvelle émission politique sur LCI

Selon le quotidien Le Parisien, la chaîne d'info LCI va lancer une nouvelle émission politique en vue des élections cantonales qui se dérouleront à la fin du mois de mars. Le Club LCI sera lancé le 24 janvier prochain et sera présenté par Eric Revel qui est le directeur de la rédaction de LCI. Cette émission sera diffusé le soir entre 21 heures et 22 heures sur la chaîne info disponible le câble, l'adsl, le satellite et la TNT payante.

Parlons un peu des audiences avec France 3 qui se félicite de celles obtenues par son magazine Ce soir ou Jamais, diffusé en direct du lundi au jeudi soir. L'émission culturelle présentée par Frédéric Taddéi a été regardé par plus de 800 000 personnes mardi soir soit 7.6% de part de marché. Un bon score pour ce type d'émission.

Enfin, Michel Cymes offre à France 5 un record d'audience. C'était sur la journée de mardi. La chaîne a obtenu une part de marché journée de 4.4% ce qui est le meilleur score de l'histoire de France sur une journée complète. Record aussi pour l'émission de Michel Cymes le soir à 20H35 consacré à l'homéopathie qui avec 4.3% de part de marché permet à France 5 d'atteindre son record historique en prime time.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: le film Soleil Levant sur NT1 avec Sean Connery et Whisley Snipes.