Francfort (AFP). La BCE relève le plafond de ses prêts d'urgence aux banques grecques

La BCE a décidé mercredi de reconduire le mécanisme de prêts d'urgences accordées aux banques grecques, bouée de sauvetage pour le secteur bancaire du pays, et de relever à 68,3 milliards d'euros leur plafond, selon une source bancaire. "La hausse a été approuvée", a affirmé à l'AFP une source proche de l'Eurosystème, précisant que le plafond des prêts d'urgence ELA mis à disposition des banques grecques par la BCE était désormais fixé à 68,3 milliards d'euros. Ces prêts font office de parachute pour les établissement helléniques, en proie à des problèmes de liquidités et alors que la partie de poker continue entre Athènes et ses partenaires européens sur l'avenir du pays.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire