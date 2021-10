Deux élues UMP désignées comme chefs de file aux régionales en Normandie

Un binôme formé par les deux députées UMP Véronique Louwagie élue dans l’ Orne et Françoise Guégot élue en Seine-Maritime, a été désigné comme chef de file aux régionales en Normandie, obtenant douze voix mardi soir auprès de la commission nationale d'investiture du parti, contre six seulement à Bruno Le Maire.

L'ancien ministre et député de l'Eure avait auparavant expliqué que lui-même n'était "candidat à rien" et que c'était Nicolas Sarkozy qui lui avait demandé de l'être. Bruno Le Maire qui a apporté publiquement son soutien au centriste Hervé Morin, qui pourrait donc conduire la liste normande de la droite et du centre aux régionales de décembre.

L'UMP et l'UDI pourraient mener une liste commune dans cette région qui regroupe désormais la Basse et la Haute Normandie.