Les QR codes investissent le Mémorial Pegasus de Ranville

Après s'être révélé au monde du tourisme bas-normand avec leur D-Day Box, un audio-guide pour découvrir en solo les plages du Débarquement, les Calvadosiens Yuri Perchey et Vincent Françoise viennent de lancer un nouvel outil technologique unique en région. Mercredi 18 février, le Mémorial Pegasus installé à Ranville, a inauguré un dispositif interactif de QrCodes, ce type de code barres carrés qui permet à tous ses visiteurs d'obtenir à l'aide de leur téléphone, des informations sur les objets qu'ils ont en face d'eux.



"C'est notamment un bon outil pour les jeunes, car on se rend compte qu'ils lisent plus facilement sur leur téléphone que sur le panneau du musée, estime Mark Worthington, conservateur du musée. Ils peuvent en plus visionner un film ou des photos en lien direct avec l'objet exposé."

La nouvelle installation permet également d'obtenir les informations en dix langues dont l'anglais, le danois, l'espagnol ou le suédois. "Une dose homéopathique de technologie dans le musée", conclut Yuri Perchey.