Paris (AFP). C1: le Real Madrid, tenant, et le FC Porto favoris à

Le Real Madrid, tenant du titre, et le FC Porto se déplacent respectivement à Schalke et Bâle avec le statut de grand favori, mercredi en 8es de finale aller de la Ligue des champions. La dernière fois que le Real a foulé la pelouse de Schalke, c'était la saison dernière au même stade de la compétition, pour s'y imposer 6-1 (puis 3-1 à Bernabeu). Autant dire que l'ascendant psychologique est garanti pour le leader de la Liga face au 4e de Bundesliga. Les joueurs de Carlo Ancelotti doivent définitivement effacer le douloureux souvenir de la déroute subie chez l'Atletico dans le derby madrilène (4-0) le 7 février en championnat, en se rassurant sur la scène européenne. A commencer par Cristiano Ronaldo, en perte de vitesse en 2015 (seulement 4 buts en huit matches). Même privé d'éléments comme James Rodriguez ou Modric, blessés, le Real pourrait donc se mettre en mode revanchard et en faire subir les frais aux Allemands. Ces derniers, décimés par les blessures (Obasi, Draxler, Kolasinac, Goretzka, Farfan), ont de grandes difficultés offensives actuellement, trois buts seulement en cinq matches, et viennent de s'incliner 1-0 à Francfort samedi. Mais les hommes de Roberto Di Matteo ont montré aussi qu'ils savaient répondre présents lors des grands rendez-vous en décrochant le nul 1-1 lors des deux confrontations face au Bayern en championnat, la dernière début février, ou en battant son dauphin Wolfsburg Dans l'autre match de la soirée, Porto, en affrontant Bâle, a une belle occasion de retrouver les quarts de C1 pour la première fois depuis 2009. D'autant que les Portugais restent sur trois victoires en championnat (8 buts marqués, aucun encaissé) et que leur attaquant Jackson Martinez est en grande forme, avec 12 buts en 12 matches toutes compétitions confondues. Le champion suisse, de son côté, qui a déjà réussi l'exploit de devancer Liverpool en poule, apparaît pour la troisième fois de son histoire en 8e de finale, et vise une première victoire en matches à élimination directe. Mercredi: (20h45) Schalke (GER) - Real Madrid (ESP) Bâle (SUI) - Porto (POR) Matches retour le 10 mars.

