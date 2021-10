A l'occasion d'un apéro-concert, la formation Embrasse Moi se produira le vendredi 20 février au Casino de Saint-Pair-Sur-Mer. Mené par la voix suave et envoûtante de la chanteuse, le groupe distille une pop mélancolique, sensuelle et baroudeuse, flirtant avec l'électro dansante et mystérieuse comme sur leur titre Club.



Rendez-vous ce vendredi 20 février au casino de Saint-Pair-Sur-Mer. Entrée gratuite.