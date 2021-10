Sortir dans le Calvados : jeudi 19 février

Le rallye de la côte fleurie vous attend dès vendredi pour la 45ème édition du rallye national de la coupe de France des rallyes. Mais pour la 1ère fois cette année, vous pourrez assister au rallye national VHC. Retrouvez le programme sur www.rallyedelacotefleurie.org

Participez au circuit découverte du marais hivernal au rythme des chevaux, puis profitez d'un goûter accompagné d'une bolée de cidre chaud. C'est à partir de 14h00 au départ des Vergers de Romilly à St-Germain-du-Pert. Prévoyez des vêtements chauds et une paire de jumelles.

Ne manquez pas le Caen BMX Indoor, un championnat international créé en 2009 qui a pour but de rassembler les meilleurs compétiteurs mondiaux de BMX autour d'épreuves basées sur l'échange et le dépassement de soi. Deux jours de compétition par catégories d'âges jusqu'aux Élites, des shows aériens... Ça se passe samedi et dimanche au parc des expositions, comptez entre 12 et 17 euros.