Paris (AFP). Le cinéma fait les yeux doux aux acteurs de la Comédie-Française

Les nouvelles stars du cinéma ont fait leurs classes en se frottant aux alexandrins à la Comédie-Française: cette année encore, deux acteurs du "Français", Pierre Niney et Guillaume Gallienne, sont dans la course pour les César 2015, pour le film "Yves Saint Laurent". L'an dernier, c'était Guillaume Gallienne et sa comédie "Les garçons et Guillaume à table" qui raflait cinq César : meilleur acteur, meilleur premier film, meilleure adaptation, meilleur montage et meilleur film. La liste des acteurs du "Français" courtisés par le 7e art s'allonge tous les ans, de Denis Podalydès (plus de 70 films!) à Laurent Lafitte, tout jeune "pensionnaire" de 41 ans puisqu?il a été embauché à la Comédie-Française en 2012. Dans "Papa ou maman", comédie grinçante et politiquement incorrecte avec Marina Foïs, il incarne un père qui va se livrer à une guerre sans merci avec sa femme pour ne surtout pas avoir la garde des enfants. Laurent Lafitte sera aussi à l'affiche le 4 mars de "L'art de la fugue" avec Agnès Jaoui, puis de "Boomerang" de François Favrat avec Mélanie Laurent. Mais il ne délaisse pas la Comédie-Française pour autant: il sera sur les planches au Vieux Colombier du 6 au 29 mars dans "La tête des autres", savoureux polar de Marcel Aymé, et du 30 mai au 28 juin dans "Le Système Ribadier", où son talent comique explose. Le travail à la Comédie-Française est particulièrement intense et l'acteur acquiert une sorte de capacité "tout terrain" particulièrement appréciée des réalisateurs. Rares sont les acteurs de cinéma qui savent tenir un plan très long, qui paraîtra court à un comédien comme Guillaume Gallienne, en scène 40 minutes d'affilée avec Eric Ruf dans "Lucrèce Borgia". Les incursions au cinéma des membres de la troupe contraignent les administrateurs de la Comédie-Française à jongler avec les plannings. C'est Muriel Mayette-Holtz, à la tête du Français de 2006 à 2014, qui a ouvert largement les portes, autorisant les congés pour tournage avec davantage de libéralité qu'auparavant. "Je veux des acteurs heureux", disait-elle. Après elle, Eric Ruf défend cette ouverture, estimant que "plus les acteurs travaillent à l'extérieur, plus ils ramènent de joie, de science, d'expérience". - Attirer le public du cinéma - La Maison de Molière compte sur la notoriété du cinéma, avec ses centaines de milliers de spectateurs, pour attirer un public populaire que les ors de la salle Richelieu pourraient intimider. La vénérable maison (1680) fait aussi son propre cinéma: un partenariat avec Arte a déjà donné de jolis films, "Que d'amour", par Valérie Donzelli à partir du "Jeu de l'amour et du hasard" de Marivaux, "La Forêt" par Arnaud Desplechin et bientôt "Les Trois Soeurs" d'après Tchekhov réalisées par Valeria Bruni-Tedeschi. "Ca a vraiment été une des plus belles expériences de ma vie", confie la réalisatrice. "Ce sont de très grands comédiens et très disponibles, très humbles; par exemple, il n'y avait jamais personne en retard ou le portable à la main, ces habitudes des acteurs de cinéma qui sont vraiment enfants gâtés". La Comédie-Française entretient de longue date une liaison avec le cinéma: en 1900, déjà, la grande Sarah Bernhardt tournait "Le duel d'Hamlet", un "film sonore" à la pointe de la modernité! Des vedettes de la Comédie-Française, Madeleine Renaud, Louis Seigner, Pierre Dux, Pierre Fresnay, se sont illustrées au cinéma. Mais les autorisations étaient données moins facilement et certains ont dû choisir, comme Isabelle Adjani. La jeune génération trouve aujourd'hui naturel de faire les deux. Pierre Niney, fils d'un professeur de cinéma documentaire, a déjà tourné à 25 ans dans treize longs-métrages et été nommé trois fois aux César ("J'aime regarder les filles" en 2012, "Comme des frères" en 2013 et cette année "Yves Saint Laurent"). Mais il assure qu'il "ne lâchera jamais le théâtre qui est pour (lui) la meilleure école pour un acteur".

